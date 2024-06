Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu wystrzelało puchar Dowódcy Generalnego RSZ. "Nie trenowaliśmy specjalnie". Zobacz zdjęcia

- To były strzelania typowo sportowe, na celność, prowadzone przy wykorzystaniu etatowej broni krótkiej – mówi ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego RSZ. - Ponieważ zawodnicy reprezentowali różne jednostki, to strzelali z różnych modeli pistoletów. Różnorodność broni nie miała jednak większego znaczenia, bo decydujące znaczenie miały umiejętności strzeleckie, poziom wyszkolenia zawodników – a ten był bardzo wysoki. Walka była zacięta, tym bardziej, że do zdobycia były wyjątkowe puchary, uświetniające jubileusz dziesięciolecia Dowództwa.