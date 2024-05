Części do czołgów K2 jeszcze mogą być produkowane w Poznaniu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz: widzę szansę

- Ja nie zmieniam swojego zdania i uważam, że zakłady Cegielskiego mają dużą przyszłość i że jest szansa, by je uratować, choć zaniedbań i zaniechań, zadłużenia, które dostaliśmy, niegospodarności, choćby z wynajmem terenu, ze sprawami relacji z Agencją Rozwoju Przemysłu jest bardzo dużo – to teraz naprawia Polska Grupa Zbrojeniowa – mówił wicepremier, dodając, że mówiąc o szansach na zlecenia myśli równocześnie o Cegielskim jak i WZM. - Potrzebna jest produkcja korpusów do armatohaubic Krab, do Bojowych Wozów Piechoty Borsuk. A jeśli mówimy o polonizacji produktu K2, to ja jestem za tym, żeby część produkcji odbywała się w Poznaniu. Oczywiście będzie o szczegółach, o podziale produkcji decydowała PGZ. Szansa jest, jestem zwolennikiem koncepcji produkcji elementów do czołgu K2 w Poznaniu.