Wielkopolscy strzelcy walczyli o medale w Ustce. Z sukcesami!

- Karabiniarze w tym dniu strzelali konkurencję Karabin dowolny 60 leżąc – opowiada Ryszard Kapłon. - Justyna Kaczmarek w kategorii juniorek zajęła dziewiąte miejsce, a Jakub Zaremba w kategorii mężczyzn piąte miejsce z wynikiem 596,1 – to jego rekord życiowy. W sobotę 15 czerwca ponownie swój talent pokazała Zuzanna Winna, która w konkurencji Pistolet pneumatyczny 60 kobiet dostała się do finału, a tam, po zaciętej walce wystrzelała trzecie miejsce i zdobyła brązowy puchar. To nie koniec: w tym samym dniu Justyna Kaczmarek w konkurencji Karabin dowolny 3x20 juniorek również dostała się do finału i również wystrzelała wysokie trzecie miejsce. Dobrze strzelał też Jakub Zaremba, który w konkurencji Karabin pneumatyczny 60 mężczyzn także dostał się do finału i zajął w nim szóste miejsce.