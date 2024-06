W Poznaniu rusza szkolenie absolwentów klas mundurowych. Otrzymają broń Grzegorz Okoński

Trzydziestu czterech nowych żołnierzy zyskało w poniedziałek 17 czerwca Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu: to absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych szkół średnich z całej Polski, którzy trafili do Poznania, by odbyć szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Turnus będzie trwać od 17 do 28 czerwca.