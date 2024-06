Finał kampanii Drugie Życie. Młodzi nagrodzeni za promocję dawstwa narządów

Na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie nadal jest ok. 2000 osób. Głównym problemem jest niewystarczająca liczba dawców narządów. Liczba osób wyrażających zgodę na dawstwo, po śmierci, jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Do maja tego roku liczba zmarłych dawców narządów wyniosła 718.