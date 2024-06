Światowy Dzień Krwiodawcy 2024: Dlaczego warto oddawać krew? "To bezpieczne, nie boli, a jedna jednostka krwi może uratować życie 3 osobom"

- Bardzo dziękuję dawcom. Doceniamy to, że zawsze są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To dobra okazja, żeby uhonorować ich bezinteresowność. Chciałabym zachęcić osoby pełnoletnie do oddawania krwi. Proszę się nie bać. Zaopiekujemy się wami od początku do końca. Na każdym etapie dawcy towarzyszy profesjonalny zespół, który wytłumaczy wszystko krok po kroku. Warto chociaż raz spróbować oddać krew. To bezpieczne, nie boli i może uratować życie aż 3 osobom - zaznacza Agnieszka Łaba.