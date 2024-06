Stomatolog na NFZ: Sprawdź, co możesz wyleczyć za darmo u dentysty. Tak wygląda bezpłatne leczenie jamy ustnej w ramach NFZ Nicole Młodziejewska

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) biją na alarm w związku ze stanem zdrowia jamy ustnej na całym świecie. Jak mówią, jest on przerażający. Choroby jamy ustnej dotykają prawie połowę światowej populacji. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie stanu zdrowia jamy ustnej i regularne wizyty u stomatologa. W Polsce osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą liczyć na bezpłatne leczenie jamy ustnej. Co dokładnie przysługuje u stomatologa w ramach NFZ? Sprawdź!