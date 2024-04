Nowy narkotyk niszczy zdrowie i zabija. Toksykolog z Poznania: Fentanyl silnie odurza, spowalnia i dochodzi do zgonu

Czym jest fentanyl?

Fentanyl to opioidowy lek przeciwbólowy. Jest on znacznie silniejszy od morfiny i heroiny. Często używa się go w medycynie do łagodzenia silnego bólu, ale także może być nielegalnie produkowany i sprzedawany jako narkotyk, co stanowi poważne zagrożenie ze względu na jego wysoką toksyczność i potencjalne śmiertelne działanie.

O problemie, jakim jest uzależnienie od fentanylu porozmawialiśmy z dr Erykiem Matuszkiewiczem, poznańskim toksykologiem.

Jak bardzo niebezpieczny jest fentanyl?

Musimy powiedzieć, że to jest tek. Stosowany w odpowiednich dawkach przynosi pomoc tym, którzy cierpią z powodu chorób nowotworowych. Stosowany jest np. w śpiączkach farmakologicznych. Natomiast używanie poza wskazaniami, czyli w celu odurzania się jest bardzo niebezpieczne, dlatego że łatwo go przedawkować. Bardzo silnie odurza, spowalnia i dochodzi do zatrzymania oddechu. Brak oddechu, niedotlenienie organizmu, zwłaszcza serca, prowadzi w ciągu kilku minut do zatrzymania krążenia i może dojść do zgonu.