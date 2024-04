O to znane osoby, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm to zaburzenie, nie choroba psychiczna. Spektrum jego objawów i tego, jak wpływają one na funkcjonowanie danej osoby jest bardzo zróżnicowane i nie zawsze autyzm zauważalny jest na pierwszy rzut oka.

– To są ludzie bardzo różni, bo są to osoby, które wysoko funkcjonują. To mogą być profesorowie na uniwersytetach, zdiagnozowani już jako dorośli. Mają ponad przeciętną inteligencję, a zmagają się z kłopotem w nawiązywaniu relacji społecznych. Te osoby czasami pracują, a czasami nie są nawet w stanie podjąć pracy, mimo że intelektualnie są „w normie”. Oczywiście nie należy tego deprecjonować. One mogą wydawać się nieuprzejme, ale to nie wynika zupełnie ze złego wychowania, po prostu nie rozumieją pewnych kontekstów – wyjaśnia Adam Kompowski, prezes fundacji Dom Autysty w Poznaniu.