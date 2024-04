Na co pomaga medyczna marihuana? Jest stosowana w wielu chorobach. 20 kwietnia to Światowy Dzień Marihuany

20 kwietnia w kalendarzu świąt nietypowych to Światowy Dzień Marihuany. Z tej okazji o terapii marihuaną medyczną, jej skutkach i ewentualnych zagrożeniach związanych z uzależnieniami rozmawiamy z doktorem Karolem Bielawskim, ekspertem medycyny konopnej.

W jakiej postaci marihuana medyczna występuje na polskim rynku?

W Polsce medyczna marihuana dostępna jest głównie w formie suszonych kwiatostanów konopi. Jest to susz uprawiany w warunkach farmaceutycznych – nie ma żadnych zanieczyszczeń, zawiera głównie THC, a także w mniejszym stopniu CBD. W jakich przypadkach się ją stosuje?

Jest wiele zastosowań. Przypadkami, w których potwierdzono skuteczność medycznej marihuany jest wspomaganie leczenia chemioterapeutycznego i radioterapii u osób onkologicznych, u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, w leczeniu padaczki lekoopornej, bardzo dobrze wyniki są także jeśli chodzi o leczenie chorób zapalnych jelit, a także bólu. Medyczna marihuana to w pewnym stopniu alternatywa leków opioidowych, które mogą dawać niepożądane skutki uboczne. Wielu pacjentów ma pewne dylematy związane z rozpoczęciem leczenia medyczną m.in. ze względu na ryzyko uzależnienia.

W przypadku medycznej marihuany możliwe jest tylko uzależnienie psychiczne. Nie można umniejszać tego, że ten typ uzależnienia jest dość trudny, ale jeśli mówimy o leczeniu medyczną marihuaną to wszystko odbywa się pod kontrolą lekarza i jeśli dana osoba jest np. w trakcie choroby nowotworowej i dostaje medyczną marihuanę, aby złagodzić ból i ułatwić funkcjonowanie to nie widzę u niej dużego potencjału do rozwinięcia uzależnienia, ponieważ pacjent stosuje środek, aby ulżyć sobie w bólu. Największe ryzyko uzależnienia występuje wśród populacji młodych mężczyzn poniżej 25. roku życia - to jest taka część populacji, która ma skłonność do nadużywania substancji. Podobnie trzeba być bardzo ostrożnym w leczeniu marihuaną u starszych pacjentów czy osób z historią uzależnień. Jeśli ktoś ma takie skłonności to jak najbardziej uzależnienie może się rozwinąć.

Jakie są zatem objawy odstawienia?

Jak wspominałem, w przypadku marihuany jest to uzależnienie psychiczne, nie jak w przypadku opioidów - fizyczne. Po długotrwałym stosowaniu marihuany więc w wyniku jej odstawienia mogą pojawić się problemy ze snem, zwiększona drażliwość i potliwość, przy czym trwa to do tygodnia. Jeśli mówimy o opioidach to odstawienie ich jest znacznie trudniejsze – pacjenci przechodzą to podobnie do grypy.

Czy ilość medycznej marihuany na rynku w Polsce jest wystarczająca czy zmagamy się z niedoborem?

Powiedziałbym, że ta sytuacja zaczynam się stabilizować. Mamy coraz więcej producentów na rynku. Z tego co wiem, to na polskim rynku dostępne jest 8 lub 9 rodzajów suszu, tak więc jeśli nie jeden to inny powinien być dostępny.

