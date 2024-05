Boże Ciało 2024. Ulicami Poznania przejdą procesje eucharystyczne. Sprawdź trasy

W parafiach Archidiecezji Poznańskiej odbędą się procesje eucharystyczne. W roku duszpasterskim „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” Konferencja Episkopatu Polski proponuje następujące hasła przy czterech ołtarzach: I. Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła; II. Eucharystia otwiera na potrzeby braci; III. Eucharystia inspiruje do głoszenia Chrystusa; IV. Eucharystia włącza do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła - czytamy na stronie Archidiecezji Poznańskiej.