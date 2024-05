Święcenia kapłańskie w archidiecezji poznańskiej. W 2024 roku w Poznaniu przystąpił do nich tylko jeden kandydat

Braki księży w archidiecezji poznańskiej

Do święcenia kapłańskiego przystąpi jeden kandydat

Okazuje się, że w sobotę święcenie kapłańskie przyjmie tylko jeden kandydat. Jest to znacząca różnica w stosunku do ostatnich lat, ponieważ rok temu w 2023 do sakramentu przystąpiło osiem osób. Natomiast, jak da się wyczytać na stronie poznańskiego seminarium, w 2012 roku do sakramentu przystąpiło aż 19 kandydatów.