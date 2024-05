Plakat z reklamą komunii chłopca z Poznania wzbudził kontrowersje. Duchowny z TikToka komentuje

- Nastoletnie gwiazdy często kończą z problemami, depresją, w uzależnieniach. Oczywiście, ja wiem, że rodzice chcą dobrze, ale warto posłuchać tego, co mówią księża. Skupmy się na duchowości. To nie dlatego, że księża chcą zabraniać obiadu czy narzucać skromność. To pozwala dzieciom unikać późniejszych zranień, które mogą mieć wpływ na całe życie - mówi w rozmowie z o2.pl "Ksiądz z osiedla".