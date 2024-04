Dzieci niczyje. Po urodzeniu spędzają miesiące w szpitalu, choć są zdrowe. Czekają na decyzje sądów, które zwlekają z rozwiązaniem ich spraw

I dodaje: - To, co nam się udaje osiągnąć, to pozytywne nastawienie tych dzieci. One nie płaczą widząc obce twarze, są przyzwyczajone do tego. Cieszy nas, że mimo sytuacji, w jakiej znalazły się maluszki, dzieci są uśmiechnięte i pełne radości. Ale trzeba przyznać, że gdy spędzają tutaj tyle czasu, rosną na naszych oczach, to my też się do nich bardzo przywiązujemy. Każda z nas poświęca im swój dodatkowy czas, wolną chwilę między opieką nad chorymi dziećmi. Z tego powodu, gdy tylko ich sytuacja zostaje uregulowana i opuszczają szpital, to pytamy z troską o to gdzie trafią, czy będzie im tam dobrze. Te rozstania nie są łatwe - mówi.