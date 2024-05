Nie spać, zwiedzać! Noc Muzeów 2024 w Poznaniu coraz bliżej. Swoje drzwi otworzą nie tylko placówki kulturalne. Sprawdź program

– Jeśli chodzi o Stary Rynek (czyli Muzeum Archeologiczne - przyp. red.), to tam czeka tematyka antycznego świata Herodota. To jest temat, który podejmujemy przy okazji naszej głównej wystawy czasowej, wystawy o tym, gdzie zaobserwowano najdalej wysunięte na zachód ślady i pozostałości scytyjskie. Przeniesiemy się do świata Herodota i razem z nim będziemy odkrywać kultury, które on odkrywał. Będziemy w Persji, Egipcie, Grecji i zajmiemy się tytułowymi Scytami - wymienia Łukasz Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.