Tysiące książek za siódemkę w Poznaniu. Kolejna akcja domu wydawniczego Rebis. Pieniądze pójdą na szczytny cel!

Każdego dnia lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i wolontariusze docierają do ok. 200 potrzebujących rodzin i wspierają je w domach. Każde wsparcie naszego Stowarzyszenia jest bezcenne, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału w akcji i zapraszamy do wspierania „Hospicjum Domowego” także w różnych innych formach na miarę swych możliwości. Mamy nadzieję, że Czytelnicy nie pozostaną obojętni na potrzeby innych, wesprą naszą działalność, która skupia się m.in. na profilaktyce, uśmierzaniu bólu i objawów somatycznych oraz łagodzeniu cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych osób nieuleczalnie chorych - mówią przedstawiciele placówki.