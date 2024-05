Nowy trener Lecha Poznań! To on zastąpi Mariusza Rumaka. Przez dwa lata był bez pracy

Nowy trener Lecha Poznań

Duńczyk, jeśli chodzi o klubową piłkę, ma na swoim koncie jeden puchar. Jego jedynym triumfem jest wywalczenie mistrza Danii wraz z Broendby Kopenhaga w sezonie 2020/21. Dla ekipy ze stolicy było to pierwsze mistrzostwo po wielu latach przerwy. Ostatnie zdobyli w 2005 roku. Sezon później z tym zespołem awansował do fazy grupowej Ligi Europy, w której przegrał wszystkie mecze. W 2022 roku mierzył się w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy z Pogonią Szczecin, wygrywając w dwumeczu 5:1. W Broendby pracował przez 3 lata do listopada 2022. Od tej pory pozostaje cały czas bez pracy.