III liga: Unia Swarzędz rozgromiła Flotę Świnoujście, a Wiktor Kacprzak umacnia się na pozycji lidera strzelców

– Odnieśliśmy zwycięstwo nad zespołem, którego w tym sezonie niezmiernie trudno pokonać na jego boisku. Przekonywały się o tym zespoły z czołówki naszej ligi. Początek meczu był dla nas bardzo niekorzystny. Rywal już w 9 minucie prowadził po trafieniu samobójczym. Ogromna determinacja i wola walki spowodowały jednak, że drużyna bardzo szybko się otrząsnęła, chcąc jak najszybciej odwrócić losy meczu. Stworzyliśmy też sobie sporo sytuacji „sam na sam” z bramkarzem, które mogły zamknąć ten mecz dużo wcześniej. Do samego końca piłkarze wykazywali się olbrzymią determinacją. Dowodem na to jest choćby to, że byli w tym meczu tacy, którzy zmagali się z bolesnymi urazami. Za wszelką cenę chcieli wystąpić, by pomóc zespołowi, zaliczając przy tym bardzo udany występ – powiedział po meczu trener Sokoła Kleczew.