Koreańskie czołgi K2 nie będą produkowane w WZM w Poznaniu. Szef PGZ przeniósł produkcję czołgów na Śląsk

Największym wyzwaniem będzie K2. Nie tak dawno padło wiele słów z deklaracjami o tym, gdzie ten czołg będzie produkowany. Otóż na pewno nie będzie to zakład, który zatrudnia 350 osób i ma ograniczony teren do rozbudowy. To jest nierealistyczne, bo to zadanie jeszcze większe niż uruchomienie produkcji haubic w Polsce - powiedział nowy prezes Krzysztof Trofiniak podczas konferencji Defence24 Days.