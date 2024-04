Oto najlepsze restauracje Wielkopolski poza Poznaniem. Tak orzekli użytkownicy Google'a. W sam raz na Majówkę!

Najlepsze restauracje w Wielkopolsce

Poznań jest niewątpliwą stolicą kulinarną Wielkopolski, co potwierdziły jego obecność w przewodniku Michelin jako jednego z trzech polskich miast i gwiazdka Michelina dla restauracji Muga. Ale dobrze zjeść możemy też w innych wielkopolskich miastach. Każde z nich ma swoje kulinarne perełki. Postanowiliśmy przyjrzeć się gdzie karmią najlepiej w największych z nich.

Nasz ranking powstał na bazie ocen użytkowników Google'a. Wybraliśmy restauracje i bistra z najwyższymi średnimi ocenami, przynajmniej 4,6 oraz co najmniej 500 opiniami użytkowników. W największych miastach - Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile - ograniczyliśmy liczbę najlepszych do pięciu.

Najlepsza restauracja w Wielkopolsce poza Poznaniem?

Według użytkowników Google'a najlepszą restauracją w Wielkopolsce jest gnieźnieńska MakaroNowa Pasta&Vino. Średnia z ponad 800 ocen to 4,9 na 5! Restauracja znajdująca się przy Rynku 10 specjalizuje się w makaronach włoskich i ramenach. Otwarta jest codziennie w godzinach od 12 do 22. Ceny zaczynają się od 19,90 zł (spaghetii aglio olio) i dochodzą do 57,90 zł (tagliolini sepia seafood).