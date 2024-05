Rezerwy Lecha Poznań walczą o utrzymanie w drugiej lidze. Trener Węska przed meczem z Hutnikiem Kraków: "Umiesz liczyć, licz na siebie"

- Cieszę się na to spotkanie, bo czeka nas ciekawy pod kątem taktycznym mecz. Znamy się doskonale z trenerem Musiałem z czasów, gdy prowadził Garbarnię Kraków, a w naszych bezpośrednich starciach jeszcze z nim nie przegrałem. Spodziewamy się tego, jak zagra Hutnik, ale wiemy, że oni także mogą przewidywać to, jak my się zaprezentujemy na jego terenie. Na pewno jeszcze włączymy kilka elementów przygotowanych konkretnie pod to dane spotkanie, ale weryfikacja tego nastąpi dopiero w sobotę - powiedział trener Artur Węska, na oficjalnej stronie Lecha Pozań.