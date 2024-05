Były spiker Legii Warszawa z apelem do kibiców Lecha Poznań. Na celowniku tłuste koty. "To by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat"

- Puste stadiony. Puste stadiony. Może wtedy do nich dotrze, jak są nieważni. Wszyscy od takiego piłkarzyka, wmawiają im, że oni są ważni, że robią coś ważnego, że świat ich podziwia - przestańmy karmić ich próżność. Nie pójdźmy raz, czy dwa na stadiony. Wiem, że jest to niemożliwe, ale muszę to z siebie wyrzucić. Nie wyobrażam sobie, żeby na meczu Lecha z Legią był pusty stadion. Gdyby tak się stało, to by było coś, co by obiegło cały piłkarski świat - że kibice pokazali środkowy palec przepłaconym piłkarzynom. Wiem, że nie jest to niewykonalne, ale chciałbym, żeby w najbliższej kolejce na kilku stadionach było pusto. Może, Ci wszyscy piłkarscy przebierańcy obudzą się i zaczną kibiców traktować poważniej - zauważył.