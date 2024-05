Piłkarskie Orły: Adam Zrelak i Mikael Ishak najlepszymi strzelcami w kwietniu. Słowacki napastnik strzelił cztery gole

- Nie jestem typem napastnika, który tylko czeka w polu karnym na dobry serwis, lubię schodzić niżej i tworzyć przestrzeń dla kolegów z drużyny. W "szesnastce" jestem lisem, to mój główny atut, ale dostosowuję swój styl gry do danego przeciwnika i formacji przez niego preferowanej, muszę się zaadaptować do określonych warunków. Często zaczynam mecze od znalezienia miejsca dla siebie, czasami jest to bliżej bramki przeciwnika, a czasami muszę nieco obniżyć swoją pozycję. Mam jednak przy tym duże zaufanie do partnerów z zespołu, że dostarczą mi w kluczowym momencie piłkę tam, gdzie będę jej oczekiwał, pozostaję na to gotowy