Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Sprawdź szczegóły!

– Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 11 lipca (o godz. 12). Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 17 lipca (do godz. 15). Wówczas do placówki, do której dostał się uczeń, trzeba dostarczyć oryginały dokumentów (w przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie). Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca (o godz. 12). Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca