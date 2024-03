Polska w NATO - Poznań w NATO! Zobacz, jaki udział w Sojuszu ma stolica Wielkopolski!

We wtorek 12 marca przypada 25. rocznica wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO.

Zdaniem ambasadora Polski przy NATO przystąpienie to było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

- Stworzyło to warunki do zakotwiczenia Polski na Zachodzie. Stworzyło też później warunki do akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo stwarza możliwości rozwoju. Bez wejścia Polski do NATO, do Sojuszu nie dołączyłyby państwa bałtyckie i inne kraje – wyjaśnił.