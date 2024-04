16. PKO Poznań Półmaraton już w niedzielę, 14 kwietnia. Będą utrudnienia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu

16. PKO Poznań Półmaraton. Będą utrudnienia

Najwcześniej zamknięta będzie strefa startu, czyli zachodnia jezdnia ul. Roosevelta od ronda Kaponiera do ul. Głogowskiej, ul. Bukowska od ul. Roosevelta do ul. Zeylanda oraz odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Bukowskiej do ul. Szylinga. Tam od godz. 6.00 będą montowane elementy infrastruktury technicznej biegu. Trasa biegnie od terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich przez ulice: Grunwaldzką, Jugosłowiańską, Ściegiennego, Arciszewskiego, Hetmańską, Dolna Wilda, Piastowska, Droga Dębińska, Garbary, Solną, Nowowiejskiego, Pułaskiego, Roosevelta i ponownie Grunwaldzką, z metą na terenie MTP. Start – o godz. 10.00.

Tramwaje i autobusy w Poznaniu mogą się spóźniać, a trasy będą zmienione

– mówi Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu.

Trasa półmaratonu rozpoczyna się i kończy na terenie MTP

- Po starcie zamknięte będą śluzy na Grunwaldzkiej i stopniowo dalej do Jugosłowiańskiej w stronę Raszyna/Górczyna – informuje organizator, którym jest miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. - W tej fazie podróże z Łazarza i południowego Grunwaldu w kierunku Jeżyc, Piątkowa, Ławicy, Woli itp. muszą odbywać się ulicą Głogowską, następnie Mostem Dworcowym, Matyi, Aleją Niepodległości do ulicy Libelta / Jeżyckiej lub do ulicy Przepadek i Armii Poznań. Na odcinku od cmentarza Górczyńskiego do Drogi Dębińskiej będzie 7 śluz przejazdowych, które umożliwią wjazd do centrum miasta od południa. Będą one czynne przed biegiem oraz w momencie, gdy stawka będzie już na tyle rozciągnięta, by bezpiecznie przeprowadzić przejazdy przez trasę biegu. Całkowicie z ruchu wyłączone zostają Dolna Wilda na odcinku Hetmańska-Piastowska oraz Piastowska od Dolnej Wildy do Drogi Dębińskiej. Na ul. Arciszewskiego będzie ruch jednokierunkowy po nitce zachodniej w stronę Górczyna. Na tym odcinku jedynym wjazdem do miasta od strony Ronda Starołęka, będzie trasa Hetmańska (możliwość skrętu w Dolną Wildę, Kolejową lub Głogowską).