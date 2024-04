Zobacz z bliska czołg Abrams, szyfratory i przygotuj się do biegu. Co się dzieje w ten weekend na MTP w Poznaniu?

Będzie się działo w weekend w Poznaniu

W sobotę również odbędzie się piknik „Poznań w formie” , w czasie którego będzie można skorzystać z bezpłatnych porad i badań tkanki tłuszczowej, wzroku, glukozy we krwi, poznać profilaktykę chorób odkleszczowych, ćwiczenia oddechowe, czy zasady udzielania pierwszej pomocy. Miasto Poznań zadba o porady w Strefie Bezpieczeństwa, dotyczące m.in. hulajnóg, czy warsztatów ekologicznych, Akademia Piłkarska Reissa przygotuje mobilne boisko, odbędą się też przedstawienia teatralne i wystawa ilustracji do „Małego Księcia”, wykonanych przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i podopiecznych Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina.

Powody do zadowolenia będą mieć biegacze: w sobotę 13 kwietnia na Międzynarodowych Targach Poznańskich przygotowana będzie wiosenna odsłona Poznań Run Expo , impreza towarzysząca niedzielnemu 16. PKO Poznań Półmaratonowi. W programie znalazła się nauka podstaw wspinaczki dla dzieci i dorosłych, nauka podstaw szermierki – zorganizowana przez sekcję szermierczą Warty Poznań, a także biegi dziecięce (organizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji), nauka podstaw i mecze pickleballa – sportu łączącego tenis, badminton i tenis stołowy, a także nauka lacrosse – gry zespołowej pochodzenia indiańskiego, poprowadzona przez Poznań Hussar Ladies.

Ciekawie będzie też w niedzielę 14 kwietnia – zaplanowano wystawę sprzętu wojskowego, pokazy wyszkolenia i darmową grochówkę, a wszystko to na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej na MTP – z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO. Zobaczymy m.in. czołg Abrams, samochód Żmija, a także sprzęt Dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni: komunikatory, szyfratory, terminal satelitarny i prototypy Net-Boxów, dających dostęp do systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej. Wstęp wolny.