Wracają pociągi na trasę między Koźminem Wielkopolskim a Jarocinem. Będzie szybciej i wygodniej. Od kiedy?

Wracają pociągi na trasę między Koźminem Wielkopolskim a Jarocinem

Na odcinku między Koźminem a Jarocinem wykonano szereg inwestycji, takich jak wymiana torów, montaż nowych rozjazdów i elementów sieci trakcyjnej oraz modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h, co wpłynie korzystnie na podróże regionalne i te dalsze. Inwestycje te są częścią szerszego programu modernizacji linii kolejowych na obszarze Polski, co ma na celu poprawę infrastruktury kolejowej i jakości przewozów pasażerskich.