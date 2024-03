Dworzec na Junikowie w Poznaniu przejdzie remont. Wkrótce ruszą prace

Remont dworca MPK na Junikowie

- W trakcie prac najpierw rozebrane zostanie dotychczasowe pokrycie dachowe wraz z podsufitką i obudową ścian bocznych. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić konserwację konstrukcji stalowej, a następnie przystąpić do zakładania nowego zadaszenia wraz z odwodnieniem, montażem instalacji oraz oświetlenia LED. Założona zostanie nowa izolacja dachu, a na ścianach bocznych dworca zamontowane zostaną panele żaluzjowe docelowo pokryte "zieloną ścianą" (od środka zamontowane zostaną natomiast przejrzyste osłony, które ochronią przed wiatrem pasażerów oczekujących na pojazd)

Na Junikowie powstaną nowe wiaty na rowery

Obsługę ruchu przejmie Punkt Nadzoru Ruchu Budziszyńska, który zostanie przystosowywany do zwiększonego ruchu pasażerskiego. Tam będą kończyły trasę tramwaje linii: 1, 13 i 15. Do pętli Budziszyńska skierowane zostaną również autobusy linii nr 122, 177, 716, 727 i 803. Służby MPK Poznań przygotowują także przystanek tymczasowy, który umożliwi korzystanie z połączeń w rejon cmentarza w ruchu wahadłowym. Przez pierwsze dwa tygodnie remontu linia 91 funkcjonować będzie na trasie Budziszyńska-Cmentarna, a następnie do przystanku Junikowo, zlokalizowanego w pobliżu wejścia na cmentarz.