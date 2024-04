Rusza remont ważnej ulicy w Poznaniu. Ma potrwać miesiąc. Będą utrudnienia. Centrum może stanąć w korkach

- W I i II etapie remontu al. Niepodległości (od 23 kwietnia do 5 maja) autobusy linii nr 171, 212, 215, 222 jadące w kierunku północnym (do ulicy Święty Marcin) kursować będą objazdem przez ulicę Powstańców Wielkopolskich (do al. Niepodległości) - podaje ZDM. - Wyłączony z użytkowania zostanie przystanek Uniwersytet Ekonomiczny na ul. Składowej. Ponadto autobusy nie będą wjeżdżać na przystanek tramwajowo-autobusowy Poznań Główny (kierunek centrum). Na trasie objazdu wyznaczone zostaną dwa przystanki tymczasowe - Poznań Główny - na ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku al. Niepodległości, a także Uniwersytet Ekonomiczny na al. Niepodległości za skrzyżowaniem z ul. Taylora.