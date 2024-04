Pierwszy most Berdychowski już jest budowany nad nurtem Warty! Wykonawca używa do tego specjalnej barki

– Barka na Warcie to zestaw składający się z trzech jednostek. Największa to ponton o wyporności 200 ton, o długości ponad 40 metrów – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Drugim elementem jest tzw. pchacz o mocy silnika 230 koni mechanicznych, długi na ponad 20 metrów. Trzecią jednostką jest żuraw o udźwigu 90 ton. Cały ten zestaw jest potrzebny przy budowie podpór tymczasowych w nurcie rzeki, które to z kolei są konieczne przy montażu elementów konstrukcyjnych mostów. We wtorek na pontonie ustawiony został żuraw i zabezpieczony mocnymi łańcuchami, by w środę można było już ustawić cały zestaw w docelowym miejscu.