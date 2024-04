Ogromna inwestycja nad Wartą w Poznaniu. Pierwsza część konstrukcji jest już gotowa. Oto imponujące zdjęcia z lotu ptaka!

Wielka inwestycja nad Wartą w Poznaniu. Pierwsza część konstrukcji już gotowa!

Mosty Berdychowskie w Poznaniu: kiedy będą gotowe?

Uwaga na zmiany w organizacji ruchu!

Najbliższe przewidziane są w dniach 15-17 kwietnia (od poniedziałku do środy). Wtedy to czasowo ograniczone zostanie parkowanie w rejonie ul. Nowe Zagórze 9-11 oraz ul. Wieżowej 47-69, co umożliwi dostarczenie materiałów na plac budowy. Ze względu na wyznaczenie alternatywnych miejsc parkingowych dla osób tam mieszkających, na odcinku ślepego wlotu ul. Wieżowej prowadzącego do budynków nr 73 i 75, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, których właścicielami nie są mieszkańcy. Należy stosować się do nowego oznakowania.