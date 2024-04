Kolejny wielki transport dotrze w nocy do Poznania. Jak wyglądał poprzedni? Mamy zdjęcia! Grzegorz Okoński

W nocy z niedzieli 14 na poniedziałek 15 kwietnia na teren budowy mostów Berdychowskich dojechał element przęsła mostu. Robert Woźniak Zobacz galerię (7 zdjęć)

Bardzo długi element przęsła pierwszego z dwóch mostów Berdychowskich dotarł na teren budowy w Poznaniu. Z powodu utrudnień wywołanych przez naczepę transportującą most, dowieziono go w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 14 na 15 kwietnia. W kolejnych nocach do Poznania także dotrą wielkie elementy.