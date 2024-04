Ulica świętego Wawrzyńca w Poznaniu. Zamiast dobrego dojazdu do centrum, są kłopoty: szykują się zmiany!

- Tam w rejonie zbiegu starej i nowej ulicy św. Wawrzyńca jest długi prosty odcinek, i kierowcy po prostu rozpędzają się - opowiada Krzysztof Koch, przewodniczący Rady Osiedla Jeżyce. - Stwarzają zagrożenie dla pieszych idących w kierunku przystanku autobusowego, w wkrótce także - dla korzystających z mini-parku. Pamiętajmy, że w powstających obecnie tam osiedlach ma zamieszkać nawet 10 tysięcy ludzi, co oznacza, że ruch pieszy może być tam spory. Dlatego mieszkańcy osiedla już wskazują na konieczność zastosowania środków zaradczych, w postaci progów spowalniających.

Jak się okazuje, ulica stała się torem wyścigowym dla kierowców jadących od strony ul. Żeromskiego do Kościelnej. Rada Osiedla Jeżyce otrzymała już sporo głosów mieszkańców, alarmujących, że nie czują się bezpieczni w rejonie przejścia dla pieszych - bez sygnalizacji - w pobliżu Kościelnej. Do tego w niedalekiej przyszłości będzie przy tej jezdni uruchomiony miniaturowy park - skwer, zatem bawiące się w nim dzieci też będą narażone na wypadek.

O zmiany proszą też... kierowcy. Ci z kolei wskazują na złe zaprojektowanie pasa dla autobusów wyjeżdżających z przystanka w kierunku ul. Kościelnej: jest on za krótki, co oznacza, że dochodzi często do sytuacji, że... nie mieszczą się na nim dłuższe pojazdy MPK i blokują przed światłami pas dla samochodów!