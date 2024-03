Czy to będzie bezpieczna Wielkanoc na drogach w Wielkopolsce? Policja zapowiada, że taryfy ulgowej nie będzie

W okresie Świąt Wielkanocnych policjanci z całej Polski prowadzą wzmożone patrole na drogach, czuwając nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu.

- Dla policjantów to dni wytężonej służby, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nad bezpieczeństwem podróżujących pojazdami oraz pieszych czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba funkcjonariuszy. Policjanci będą dbać o płynność ruchu drogowego oraz pomagać w bezpiecznym dotarciu do celu

- wskazują policjanci.

Funkcjonariusze z drogówki będą badać trzeźwość kierowców i kontrolować prędkość.

- Apelujemy, aby zmotoryzowani poważnie wzięli sobie do serca fundamentalne zasady ruchu drogowego jakimi są m.in. trzeźwość za kierownicą i przepisowa, dostosowana do warunków ruchu prędkość. Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują po prostu nie będzie