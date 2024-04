Kuriozalna sytuacja w Poznaniu. Kłody zamiast miejsc do parkowania na Świerczewie. O co chodzi?

Kłody zamiast miejsc do parkowania na Świerczewie w Poznaniu. O co chodzi?

- To jest stare osiedle i te ulice były robione niezgodnie z normami. Ich szerokość jest taka, że jak są chodniki, to są problemy, żeby się dwa samochody minęły. Ludzie potrzebują miejsca do parkowania i w związku tym często stoją na chodnikach lub szukają miejsc, które należą do Zarządu Zieleni Miejskiej i na nich parkują. Nigdy nie było z tym problemu - mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" jeden z mieszkańców poznańskiego Świerczewa.

Straż miejska interweniowała po spotkaniu z Jackiem Jaśkowiakiem?

- Było to zaprzeczeniem tego, co było ustalone na nieformalnym spotkaniu wywołanym przez Radę Osiedla z Zarządem Dróg Miejskim, Zarządem Zieleni i Urzędem Miasta - mówi mieszkaniec.

W wyniku tego spotkania ustalono, że można parkować prostopadle do drogi, wyznaczono linię, do której mogą parkować samochody, obok posadzono drzewka. Było to pod koniec poprzedniego roku. Miejsce do parkowania jest pasem przynależącym do drogi, której właścicielem jest Zarząd Dróg Miejskich, dodatkowo nie ma żadnych znaków. Nie ma informacji, która wskazywałaby na zakaz parkowania.