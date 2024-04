Czy Społeczna Agencja Najmu w Poznaniu dopłaca do czynszów? Czytelnik mówi, że nie. Miasto odpowiada

Czytelnik zwraca uwagę na to, że miasto nie dopłaca do czynszów w Społecznej Agencji Najmu, tak jak obiecywało. Urzędnicy odpowiadają.

Czytelnik zaalarmował nas, że miasto jest nietransparentne w kwestii Społecznej Agencji Najmu. Urzędnicy odpowiadają na pytania. Kiedy należy się dopłata do czynszu? Działacze Społecznego Poznania podkreślają, że program jest początkiem dobrych zmian, które są już powszechne w innych europejskich miastach.

Dopłata do czynszu dla lokatorów mieszkań komunalnych. Co zrobić, by ją dostać?

- Proszę przyjrzeć się działalności programu Społecznej Agencji Najmu w Poznaniu. Program nie jest dopracowany, tak jak obiecywano. Brak 20% dopłaty do czynszu i żadnych informacji na ten temat – napisał do nas jeden z czytelników. Czym właściwie jest Społeczna Agencja Najmu? To instytucja, który pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem, a osobami, którym dochody czy sytuacja życiowa utrudnia najem na prywatnym rynku. SAN poszukuje mieszkań od prywatnych właścicieli, którzy do tej pory nie wynajmowali swoich mieszkań. Podpisują oni umowę z ZKZL, który jest odpowiedzialny za pozyskanie najemcy, bieżące płatności i ewentualne remonty lokali.

Co z 20% dopłatą do czynszu?

Czytelnik zwrócił uwagę na brak 20% obniżki czynszu dla lokali, które wynajmują rodziny będące w miejskim programie. Lokale w programie SAN, mogą zostać objęte dopłatami do czynszu w ramach rządowego programu „Mieszkanie na Start”. Najemca lokalu, czyli dana rodzina, może ubiegać się o dopłaty pod warunkiem zawarcia przez Miasto Poznań z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie ich stosowania, które będzie obejmować dane mieszkanie. Wysokość dopłaty natomiast zależy od powierzchni lokalu, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości wskaźnika przeliczeniowego publikowanego przez BGK.

Miasto złożyło taki wniosek 20 grudnia poprzedniego roku. Stosowanie dopłat objęło wtedy 14 lokali. 29 marca kolejny wniosek wpłynął do Banku, tym razem chodziło o 24 kolejne lokale, a 8 marca ten poinformował o pozytywnej weryfikacji. Obecnie Miasto jest na etapie prowadzenia postępowania z BGK w sprawie aneksu do umów z mieszkańcami lokalów SAN. Po zawarciu aneksów, możliwe będzie składanie wniosków do dopłatę do Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Społecznicy są zadowoleni z programu

Jedną z osób, która wynajęła mieszkanie z programu jest Łukasz Garczewski, kandydat Społecznego Poznania na prezydenta Poznania, który startował w tych wyborach samorządowych.

- Podpisałem dziś umowę że Społeczną Agencją Najmu. Nasze mieszkanie będzie służyć osobom potrzebującym wsparcia mieszkaniowego od miasta, a my mamy pewność najmu i w pełni wypłacalnego najemcę, czyli Miasto Poznań

– napisał 11 stycznia tego roku na Facebooku. - Program z samych założeń jest słuszny. To jest właśnie ten mechanizm postępowania samorządu, który sprawia, że większość mieszkańców miast Europy zachodniej przestaje chcieć kupować mieszkania i nie muszą już tego robić. Finansowa przewaga najmu komunalnego jest ogromna – mówi Włodzimierz Nowak, członek KWW Społeczny Poznań i Urbaniatora.

