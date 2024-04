WIOŚ skontrolował wielkopolską fabrykę. Wykryto przekroczenie określonych norm. "Wyniki kontroli są zatrważające"

Sprawa zakładów Luvena z Lubonia ciągnie się od 2022 roku, kiedy to burmistrzyni miasta Luboń podjęła interwencję w sprawie licznych sygnałów od mieszkańców dotyczących "uciążliwości zapachowych". 26 sierpnia 2022 roku Małgorzata Machalska zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie spółki.

- Tego samego dnia WIOŚ wysłał swoich inspektorów do zakładów LUVENA S.A., którzy na podstawie raportów technologicznych i zeznań przedstawicieli spółki stwierdzili, że nie odnotowano awarii związanej z emisją gazów i pyłów do powietrza. Za przyczynę większych uciążliwości zapachowych uznano wykorzystanie fosforytu pochodzącego z Algierii, który to ma swoim składzie znaczną zawartość związków organicznych i może powodować uciążliwość zapachową