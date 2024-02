Poznańscy radni chcą walczyć z betonozą w mieście. Chodzi o gigantyczne pieniądze! Paweł Antuchowski

Więcej zieleni w mieście ma przyciągać nowych mieszkańców. Na zdjęciu sadzenie drzew przy ulicy 27 Grudnia w Poznaniu. Adam Jastrzębowski

Radni miejscy zajęli się 28 lutego na posiedzeniu komisji społecznej projektem uchwały dotyczącym ochrony zieleni w mieście i inwestycji w tak zwaną małą retencję. Według projektu co roku Poznań będzie na ten cel przeznaczał 1 procent swojego budżetu. Oznacza to, że już w tym roku trzeba by było na ten cel przeznaczyć około 50 mln zł.