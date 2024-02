Mieszkańcy chcą zielonego Poznania, a nie betonozy! Złożyli projekt uchwały do rady miasta Chrystian Ufa

“Inicjatywa 1%” miałaby przełożyć się na pozyskiwanie przez miasto cennych przyrodniczo terenów, często będących w rękach prywatnych inwestorów. Chrystian Ufa

Mieszkańcy Poznania udali się do urzędu miasta, by przekazać projekt uchwały skierowany wprost do prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. Poznaniacy mają nadzieję, że tym sposobem ochronią stolicę Wielkopolski przed betonozą. - Władzom miasta trudno będzie przejść obojętnie wobec tak przez społeczeństwo popieranego wniosku. I na to liczymy! - uważają.