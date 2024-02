- Tę część nazywamy „Poznań przed Quadro", ponieważ w udostępnionych wnętrzach opowiadamy historię miasta do połowy XVI wieku, do czasu przed przybyciem do Poznania włoskiego architekta Jana Baptysty Quadro, który w 1550 roku rozpoczął przebudowę Ratusza - informuje Magdalena Mrugalska - Banaszak, która odpowiada za koncepcję i scenariusz wystawy stałej.