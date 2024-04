III liga: Unia Swarzędz odwraca losy rywalizacji w derbach Wielkopolski. Polonia Środa Wielkopolska rozbija na wyjeździe Starogard Gdański

Derby dla Unii

Oba zespoły przystąpiły do meczu po zaledwie dwudniowej przerwie, bowiem Unia i Noteć rozgrywały pucharowe spotkania. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście - kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Piekarski. Po szybko straconej bramce, unici ruszyli do ataku, lecz brakowało im szczęścia, by doprowadzić do wyrównania.