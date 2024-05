Puchar Tymbarku 2024. 176 drużyn powalczy we Wrześni o wyjazd na finał do Warszawy

Zawody będą rozgrywane w dwóch formatach. Najpierw rozegrana zostanie faza grupowa, na którą zostaną podzielone drużyny wg. rejestracji w dniu rozgrywania turnieju. Następnie najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej, w której o awansie do następnej rundy decydować będzie jedno spotkania. Spotkania w decydującej fazie będą rozgrywane w wymiarze 2x10 minut.

15 maja zostaną rozegrane mecze chłopców i dziewczynek do lat 12, dzień później do lat 10, natomiast w ostatni dzień imprezy do lat 8. Zwycięzcy turniejów w dwóch pierwszych rocznikach pojadą na finał ogólnokrajowy do Warszawy, który zostanie rozegrany 10 czerwca na PGE Narodowym, tuż przed towarzyskim starciem Polski z Turcją. Dzieci do lat 8 zakończą swoją rywalizację na finale we Wrześni.