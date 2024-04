24. edycja Pucharu Tymbarku. Czterech piłkarzy Lecha Poznań, którzy grali w turnieju ma szanse pojechać na Euro 2024

10 czerwca 2024 roku na PGE Narodowym - jeszcze przed towarzyskim meczem Polski z Turcją - poznamy zwycięzców 24. edycji Pucharu Tymbarku. Do tegorocznej imprezy zgłosiło się aż 11 200 drużyn (wzrost o 26 procent w porównaniu do 13. edycji), a wśród nich jest aż 1055 ekip z Wielkopolski, co jest trzecim wynikiem w skali całego kraju. Lepszymi województwami pod tym względem są jedynie mazowieckie (1103 zespoły) oraz małopolskie (1128 zespołów). Co ciekawe, w kategorii chłopców do lat 12, to nasz region może się poszczycić największą liczbą zgłoszonych zespołów w Polsce - bo aż 416!