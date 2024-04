Doskonałe informacje dla Lecha Poznań. Kolejorz fazę ligową europejskich pucharów ma prawie jak w banku. Musi tylko... wygrać mistrzostwo Bartosz Kijeski

Lech Poznań ma szanse zostać rozstawionym w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Musi zostać spełniony mały warunek ADAM JASTRZEBOWSKI

Sezon 2023/24 jeszcze trwa, jednak już teraz są świetne wieści dla Lecha Poznań. Kolejorz w następnym sezonie zostanie rozstawiony w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. To oznacza, że Niebiesko-Biali mają praktycznie zapewnioną grę w fazie grupowej europejskich pucharów. Jest jednak jeden, malutki warunek do spełnienia... lechici muszą zostać mistrzem Polski.