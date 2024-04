Rezerwy Lecha Poznań blisko utrzymania w drugiej lidze. Kluczowe zwycięstwo w najbliższym meczu z przedostatnim zespołem w tabeli

Utrzymanie jest już blisko

Do końca sezonu zostało pięć spotkań i z całą pewnością najbliższy mecz pomiędzy Stomilem Olsztyn a rezerwami Lecha Poznań będzie kluczowy dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Obie ekipy mają trudności z regularnym, długofalowym punktowaniem, chociaż w tym starciu to podopieczni trenera Artura Węski wydają się być faworytem.

Zwycięstwo ze Stomilem może odbić się na kilku płaszczyznach

Jeśli rezerwy Lecha Poznań wygrają wyjazdowe spotkanie ze Stomilem Olsztyn to zachowają bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Trzy punkty mogą zapewnić lechitom spokój i większy komfort na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, presja na podopiecznych trenera Artura Węski będzie znacznie mniejsza, bowiem przewaga nad "czerwoną kreską" w przypadku porażek Olimpii Grudziądz i GKS Jastrzębie wyniesie 8 punktów. Może mieć to spore znaczenie w kontekście kolejnych czterech spotkań, w których zmierzą się z bardziej wymagającymi rywalami, które walczą o awans do pierwszej ligi. Młodzi lechici mogą wtedy zagrać z większą swobodą bez większego ciśnienia.

Mowa tutaj o spotkaniu z obecnym wiceliderem tabeli - KKS Kalisz, a także meczach z Hutnikiem Kraków oraz Polonią Bytom. Młodych lechitów czeka również domowe spotkanie z Sandecją Nowy Sącz, która prawdopodobnie spadnie do trzeciej ligi. Taki terminarz może pozwolić rezerwom Kolejorza na włączenie się do walki o miejsca barażowe.

Podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego po rundzie jesiennej mieli dziewięć punktów więcej od wicelidera. Obecnie, młodzi lechici nadal prowadzą w tabeli, ale przewaga nad Legią zmniejszyła się do dwóch punktów. Lech Poznań U-19 w ostatniej kolejce przegrał z "Wojskowymi" 1:2, po serii błędów w drugiej połowie. Wynik spotkania otworzył Igor Draszczyk, który wykorzystał rzut karny w 10. minucie. Po zmianie stron Legia zdobyła dwa gole, w 63. i 83. minucie. Ponadto, legioniści oddali aż 13 celnych strzałów w meczu. Dla porównania - młodzi lechici oddali ich o połowę mniej (6).

W czym może tkwić problem? Trener Bartosz Bochiński przed rundą wiosenną stracił kilku podstawowych zawodników, którzy zostali przesunięci do zespołu rezerw. Mowa tutaj między innymi o Kamilu Jakóbczyku , który strzelił 13 goli w rundzie jesiennej.

Do końca rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów pozostało sześć spotkań. Młodzi lechici w najbliższym meczu zmierzą się z Pogonią Szczecin, która zajmuje 10. miejsce w tabeli. Terminarz może napawać optymizem, ponieważ podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego zagrają większość nadchodzących spotkań z zespołami, które do końca będą walczyły o utrzymanie. Mowa tutaj o meczach z Widzewem Łódź, Sandecją Nowy Sącz, Wisłą Kraków i Rakowem Częstochowa. Takie spotkania mogą być dobrą okazją do udostępnienia kilku zawodników drugiej drużyny Kolejorza, zespołowi trenera Bartosza Bochińskiego.