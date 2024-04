Zmarnowane trzy miesiące! Zawodnik Lecha Poznań ma więcej minut w szóstej lidze niż w ekstraklasie

Ruch Chorzów po siedmiu sezonach gry w I, II oraz III lidze, w zeszłym roku awansował do elity. Wiele wskazuje na to, że Niebiescy ponownie powrócą na zaplecze ekstraklasy. Po 29. kolejkach chorzowianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, mając 12 punktów straty do bezpiecznej lokaty. Jeśli Ruch w następnej kolejce przegra, a wyniki pozostałych ekip nie ułożą się po myśli podopiecznych Janusza Niedźwiedzia, Niebiescy oficjalnie pożegnają się z ekstraklasą.