Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 3.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (3.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (3.05 5:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat gostyński Krzekotowice, Pępowo pl. Cyryla Ratajskiego, ul. 1 Maja, ul. Dworcowa, ul. Edmunda Bojanowskiego, ul. Mariana Orłonia, ul. Parkowa, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Promienista, ul. Stanisławy Nadstawek, ul. Szkolna.

3.05 od godz. 3:02 do 5:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat średzki Ruszkowo 1C, Środa Wielkopolska ulice 2, 18, 5, Bułgarska 1, 18, 3, 5, Francuska 12, 18, 5, Grecka 18, 5, 8, Lotnicza 18, 5, Portugalska 18, 5, 7, Włoska 11, 14, 18, 19, 5

6.05 od godz. 5:00 do 7:00 Środa Wielkopolska ulice 40, 2, 4, 6, 2, 6, 20, 24, Bolesława Chrobrego 32, 34, 36, 38, 40, 44, 5, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 8, Popiełuszki ks. Jerzego 34, 38, 40, 42, 44, 9, 14, 2, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 4, 8

7.05 od godz. 5:00 do 7:00

Środa Wielkopolska ulice Fredry Aleksandra 10, 11, 12, 13, 15, 2, 7, 8, 9, DZ.552, 29, 3, dz.552/134, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 3, dz.552/134, Brzechwy Jana 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz.552/134, Miłosza 2, 3, 41, 43, 47, dz.552/134, dz.552/136, Nałkowskiej Zofii 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 6A, 8, 8A, dz.552/134, DZ.554, Wyspiańskiego Stanisława 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dz.552/134, DZ.554

8.05 od godz. 5:00 do 7:00

Kijewo 37, 22, 37A,

8.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat pilski miejscowość Dolaszewo ul. Orla dz. nr 130/184.

6.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kruszewo ul. Dworcowa 2, 5, 6, 8, 8A, 10, 11, 12, dz. nr 527, ul. Pilska 2, ul. Szkolna 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 27.

6.05 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowość Brzostowo Stare, miejscowość Arentowo, miejscowość Grabionna nr 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dz. nr 226/1, 234/1, 243.

6.05 od godz. 11:00 do 13:00 miejscowość Dobrzyca ul. Poranna 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Spacerowa 20, 28.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Ujście osiedle Górne budynek 6A, 6B.

9.05 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Dolaszewo ul. Słowicza 7, 11, 15, dz. nr 130/26-27, 130/32.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Ujście ul. Wojska Polskiego 21.

11.05 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno Leszno ul. Krzyckiego nr 183 i 193 do 201 nieparzyste, działki nr 4/35, 133, 134.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00 Leszno ul. Okrężna działki nr 32/9, 53/2, 53/8, 72/7, MAR-GUM, PPHU GALAXY, Stolarstwo WOLSKI; ul. Pancernych 1A; ul. Strzelecka nr 9, 13, nr 28 do 52 parzyste, działka nr 13/4 (MPWiK Leszno), Kręgielnia, Związek Łowiecki; ul. Żołnierska nr 9, nr 13 do 25.

6.05 od godz. 8:30 do 13:30 Leszno ul. Konopnickiej nr 1 do 10, nr 12; ul. Orzeszkowej nr 1 do 10; ul. Szybowników działka nr 6/3.

7.05 od godz. 7:30 do 14:30

Leszno ul. Dembińskiego nr 20 do 68 parzyste, nr 23 do 75 nieparzyste.

9.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Kiszewska cała z wyjątkiem nr 1A, 2, 2A, 4 , ul. Spółdzielcza od nr 11 do nr 27B nieparzyste,

6.05 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł,

6.05 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Mieściska, ul. Topolowa 78B, 78C, 78D, 79B, działki nr 102/6, 102/7, 102/19, 102/12, 102/15, 102/18, 102/41,

7.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Młodasko działki nr 208/7, 211/4, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 212/8,

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Chlewiska całe

9.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy miejscowość Lubosina 1, 4/8, od 5 do 28, działki nr 75/24, 82/1, 95/13, 99/14, 128, sklep spożywczo-przemysłowy, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., dwór

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8

6.05 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk 57, od nr 64 do nr 73, ul. Leśna 65A, działka nr 327/7

6.05 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Opalenica miasto Opalenica działki nr 1042/5, 1042/6, 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1042/10, 1042/11, 1042/12

7.05 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna 23AC, 23AE, 23D, 23P, ul. Promienista cała, działki nr 521/5, 521/6, 521/7, 521/9, 521/19, 521/21, 521/23, 521/31,

7.05 od godz. 9:30 do 13:30 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Południowa 17, 19, 19A, 19b, 29, 31, 35, ul. Modrakowa 23, 32, 32B, 34, 36, 38, działki nr 935/13, 935/14, 935/25, 935/28, 935/33, 935/34, 935/36, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 22, działki nr 340, 346/2, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, Gmina Lwówek, miejscowość Konin 12,

13.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat poznański Bogucin: ul. Różana, ul. Olchowa.

6.05 od godz. 8:00 do 12:00 Puszczykowo ulice Brzozowa 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15A, 16, 17, 19A, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, Dworcowa 22

6.05 od godz. 9:00 do 12:30 Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 25, Tymotkowa 8, 14, działki nr 1328/8, 132/10, 1328/13, 1328/17

6.05 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Radosna cała, sklep Żabka przy ul. Radosnej/Zakrzewskiej, grill bar Wiktor K.,

7.05 od godz. 7:30 do 8:30 Rabowice: ul. Sadownicza od 5 do 16, dz. 43/7, dz. dz. 43/14, dz. 43/15.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bogucin: ul. Jodłowa od 21 do 46, ul. Słocińskiego 1, 3, od 4 do 28 parzyste.

7.05 od godz. 8:00 do 12:00

Luboń: ul. Nowiny od 11 do 23 nieparzyste, 23A.

7.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gwiazdowo 1, 4, Przepompownia, ul. Kopernika 4

7.05 od godz. 8:30 do 14:30 Komorniki: ul. Polna od 3 do 21 nieparzyste, od 4 do 62 parzyste, 70, dz. 203/8, ul. Pocztowa 30, ul. Malinowskiego 5, 7, 7A, 8, 10, 11, 13, 15.

7.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Skórzewo, ul. Sadowa 13, działki nr 373/22,

7.05 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Rolna 7, 9, działki nr 160/9, 160/10,

7.05 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykówko ul. Przemysłowa działki nr 451/9, 672, 675/3,

8.05 od godz. 8:00 do 11:00 Bogucin: ul. Wrzosowa od 47 do 59 nieparzyste, od 64 do 76 parzyste.

8.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Wesoła 10, 12, działka nr 737/23,

8.05 od godz. 8:30 do 14:30 Borówiec ulice Mała Rekreacyjna 10, 11, 12, 13, 14, 6, 8, Na Skarpie 19, DZ.91/2, Osiedle Zielona Polana 1, 10, 12, 14, 2, 3, 5, 8, 9, Poznańska DZ.90/11, Zielona Dolina 1, 10, 11, 13, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 9

8.05 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Rostworowo, ul. Rokietnicka działki nr 15/2, 15/3, 15/4, 15/6, 54/13,

8.05 od godz. 9:00 do 13:00

Kamionki ul. Lotnicza 15, 17, 19, 21, 23,

8.05 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrewo, ul. Wiązowa cała, ul. Leśna 3, działki nr 44/8,

8.05 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Gołuski, ul. Klonowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Lipowa cała, ul. Hortensjowa cała, ul. Nowowiejska cała, ul. Starowiejska 2, 4, ul. Szkolna 5, 4, 7, 8, 9, od nr 10 do nr 30 parzyste, od nr 17 do nr 47 nieparzyste, ul. Sowia cała, ul. Leśna 34, 36, 37, 37A, 38, Gołuski ul. Lotosowa cała, ul. Arnikowa cała, ul, Wspólna cała, ul. Kaczeńcowa cała, ul. Piwoniowa cała, ul. Szafranowa cała, ul. Puchacza cała, ul. Dopiewska 3A, 4, 4A, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 23, 27, 29, 31, ul. Lewkoniowa 1, przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej, działki nr 44/1, 273/2, 275/7, Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Anyżkowa cała, ul. Wadowicka cała, ul. Olecka cała z wyjątkiem nr 9, ul. Torowa 1, ul Komornicka 1, 8, działki nr 177/18, 202/2, 368, przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej,

9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn, ul. Moderska 1, 2, ul. Rolna 17, działki nr 194, 197/1, 197/2, 451/5, 451/6, 451/9, 676, TLC RENTAL Sp. z o.o., "FRANSŁAW", Trams-hall sp. z o.o., Czesław D. HD POLAND, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Moderska 1, 5, ul. Twardowska 1, stacja uzdatniania wody, działki nr 194, 197/1, 197/2, Gmina Stęszew, miejscowość Twardowo 1, 2, Gmina Stęszew, miejscowość Srocko małe 16. Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo ul. Moderska 11, 12, działka nr 676

9.05 od godz. 8:00 do 13:00

Luboń: ul. Poznańska 17A-H, 19A, dz. 126/2 (przepompownia ścieków), dz. 127/1.

9.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Bliska cała, ul. Nowa 24A, 53A, 53E, 53F, 53g, działki nr 392/10, 392/11, gabinet kosmetyczno-fryzjerski,

9.05 od godz. 9:00 do 12:00

Kamionki ulice Modelarzy 9, Wodna 11 A, 11B, 13A, 13B, 15A, 15B, 16, 17A, 17B, 18, 19 A, 19 B, 20 A, 20 B, 21 B, 21A, 9B, 11/12, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 6, 8, 9A, Poznańska 27

9.05 od godz. 9:30 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, działki nr 319/46, 319/54, 419/55,

10.05 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Kukurydziana 1, ul. Jeziorna 66, 77, działki nr 129/5, 129/9,

10.05 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Mostowa cała, ul. Dworcowa 1, 16, 18, 20, 55, sklep żabka przy ul. Dworcowej, działka nr 25/6,

14.05 od godz. 7:30 do 11:30 Komorniki: ul. Kolorowa 11, 13, 15, 17.

14.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Dworcowa 1, 2, 3, działki nr 20/1,

14.05 od godz. 11:00 do 13:30 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul. Przemysłowa cała, działki nr 671, 672, 675/2, 675/3, stacja ochrony katodowej GAZ System SA, Rolno Przemysłowe Zakłady Zielarskie Strykowo Sp. z o.o., miejscowość Strykówko 1, 2, 3,

15.05 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sierosław, ul. Prosta od nr 11 do nr 39 nieparzyste, 30, ul. Bukowska 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 7A, 7B, 8, 9, 12, 14, 16, 18, ul. Polanka cała, ul. Leśna 2a, 2b, firma "QUATRO". PPHU Arkadiusz i Hanna K.,

15.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Stęszew miasto Stęszew działki nr 246/3, 1664/50, zakład hodowlany, miejscowość Witobel ul. Mosińska cała, ul. Podgórna 1, działki nr 246/1, 246/3, 249, 251/2, 251/6, 255/2, 255/9, 256, 274/4, 274/5, 274/11, 281/6, 281/8, 281/12, 281/14, 281/16, 281/19, 281/21, 281/22, 281/25, 281/29, 281/48, przepompownia ścieków P7, hydrofornia, stacja wodociągowa, stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.,

15.05 od godz. 11:00 do 13:00

Gmina Dopiewo miejscowość Konarzewo ul. Kościelna cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Tarasowa cała, ul. Wspólna cała, ul. Miodowa cała, ul. Bukowska od 1 do 5, 7, 13, 16, 18, 19, 22, 20, 22A, 24, 30, 36, 42, 44, ul. Dopiewska od 1 do 15, od 19 do 27, 30, 32, ul. Spadziowa 5, ul. Stęszewska 2, działki nr 159/8, 163/3, 163/4, 164/1, 168, 215/3, 216/10, 216/17, 216/19, 216/21, 216/22, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220/11, 228, 230/1, 235/7, 235/15, 308, 552, 558/6, 558/8, 562/3, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina Biskupa, kościół, probostwo, świetlica środowiskowa, przedszkole, przepompownia ścieków przy ul. Wiśniowej, Wędliny Domowe Danusi, Janowicz Krzysztof Zakład, Spółdzielnia Usługowa w Konarzewie, sklep spożywczo-przemysłowy, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA nr 42999,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2,

20.05 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Kolejowa cała, ul. Trzcielińska cała, działki nr 620/11, 747/15, 750/2, piekarnia, wieża telekomunikacyjna, przepompownia przy ul. Laserowej, parking, baza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

24.05 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Tarnowska działka nr 42/1,

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat leszczyński gm. Wijewo: Brenno ul. Plażowa nr 7, 7A, 10, 17, 17A, 20, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, działki nr 24/198, 24/247, 24/249, 24/258, 24/290, 24/318, 24/324, FH DAGMARA, LOGIS, MMM FINANSE, Gastronomia BUSZEWICZ, DOMBUD, Campus KAROLINA, toalety.

6.05 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Wijewo: Brenno ul. Wczasowa - cała ulica (oprócz nr 2).

6.05 od godz. 10:00 do 13:00 Tulce ulice Pocztowa dz. 169/2, dz. 162/12, 10, 10 B, 12, 13, 15, 15A, 15C, 7, 8, 11, 9A, Promienna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Radosna 1, 2, 3, 4, 5, Poznańska 40, 3B, 7, GÓRA, 3 A, 3C, Platynowa 3B, 7, GÓRA, Szewce ulica Tulecka 7, 2, Komorniki 100, 28

7.05 od godz. 8:30 do 12:00 gm. Osieczna: Popowo Wonieskie działka nr 66/1.

8.05 od godz. 7:30 do 11:00 gm. Krzemieniewo: Nowy Belęcin nr 7, 7A (oprócz obory dz. 264/2), nr 8, 14.

8.05 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Osieczna: Grodzisko nr 33A, 33AB, 33K, 42, działki nr 302/1, 302/2, 307, 364/1, 363/1, 413, 469/1.

8.05 od godz. 9:00 do 15:00

Osieczna ul. Gostyńska działka nr 1711 (boisko oraz domki letniskowe od boiska piłkarskiego w kierunku Jeziora Łoniewskiego, KAMYK, PROWANSJA, WAYKIKI, ZHP Kamień.

9.05 od godz. 11:00 do 15:00 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 1 do 7; ul. Podgórna nr 1 do 3, działka nr 426, 429/5, 429/7; ul. Źródlana nr 1, 3, 7, działka nr 429/2; ul. Słoneczna, Wiatraczna, Wiosenna, Wiśniowa - całe ulice; Ujazdowo nr 1 do 3B, nr 12 do 21, nr 30 do 64, działki nr 20/2, 20/3, 21/3 do 18, nr 241/6 do 16, 243/1 do 7.

10.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat gnieźnieński Jankowo Dolne 23

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Krępsko nr od 1 do 20A, Kościół.

8.05 od godz. 7:30 do 15:30

Gniezno ul. Witkowska 2, 16, 12, 12/B, ul. Wrzesińska 8, 6A, ul. Polna dz. 14/3

9.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Dolaszewo ul. Orla 27, 44, dz. nr 130/152-157.

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mierzewo 1 - 18, dz. 192/1, dz. 1/4

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Baranowo: ul. Rolna od 1 do 10, 15/17, dz. 248.

9.05 od godz. 8:30 do 14:30 Gniezno 6, ul. Polna, ul. Wrzesińska 2 - 22 (Parzyste), 23, dz. 16/3, dz. 22/6

9.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Dobrzyca ul. Prosta 3.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 Baranowo: ul. Szamotulska 20, 22, 24, od 25 do 59 nieparzyste, ul. Ruczaj.

14.05 od godz. 8:00 do 13:00 Baranowo: ul. Przemysława od 4 do 26 parzyste, 17, dz. 76/3, ul. Wspólna od 1 do 35 nieparzyste.

20.05 od godz. 8:30 do 11:30

powiat chodzieski miejscowość Wyszynki 1, 2, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, dz. nr 235/1, 319/6.

6.05 od godz. 8:00 do 12:00 Chodzież ul. Kościelna Kościół.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Sypniewo 15, 15A, ul. Brzegowa 1, 2, 4, 16, 16A, 17, dz. nr 330/16.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Budzyń ul. Gumowa dz. 1329/1, wysypisko, przepompownia, ZKP Kabat 6.

8.05 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Budzyń ul. Nowe Budy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dz. nr 1489/4, 1489/10-11, ul. Rolna 1, 3, 7, 9, 15, 16, 20, 22, dz. nr 92/4.

9.05 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Kąkolewice od numeru 1 do numeru 11.

9.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Margońska Wieś 34A-C, 35a-f, dz. nr 222.

9.05 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Nowa Wieś Wyszyńska dz. nr 221/1, miejscowość Sokołowo Budzyńskie 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

10.05 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Brzekiniec 1, 1A, 2, 28, 29, 30, przepompownia.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 45, 46, 47, 48, 51, 52, dz. nr 92.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Budzyń ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa dz. 1541/41.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

27.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00

powiat rawicki gm. Bojanowo: Gołaszyn nr 40 do 43, 53 do 55A, AGRIFOOD (dz. 1093/10), działka nr 1093/4 (GS).

6.05 od godz. 8:30 do 14:30 gm. Bojanowo: Trzebosz nr 29, 30, 31, 41 do 52, świetlica wiejska, ORANGE Polska, przepompownia ścieków (dz. 297/4), działki nr 327/1, 432.

8.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat grodziski Gmina Granowo miejscowość Granowo działki nr 617/1, 617/13, 617/32

6.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Wioska 64, 65, 66, 67, 68, 68a, Gospodarstwo Rolne Marek Lepa,

7.05 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Rakoniewice miasto Rakoniewice ul. Jasińskiego cała, ul. Czereśniowa 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 18, ul. Rzemieślnicza 2A, 2B, 47, ul. Nowotomyska 4, 5, 5A, 6, 16, 23, 24, 29, 54, ul. Dadaczyńskiego 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, działki nr 12/18, 13/3, 101, 102, 107/25, 107/38, 108/18, 109, 298/1, 927/3, 988, 990, 997, 998, 999, 1012, przejazd kolejowy,

7.05 od godz. 8:30 do 14:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Słocin 9a, 9b, 9d, 42f, działki nr 131/8, 132/17, 170/16, 170/23, 170/29, 170/34,

14.05 od godz. 8:30 do 12:00

powiat gostyński gm. Pępowo: Siedlec nr 3D (dz. 31/1).

6.05 od godz. 10:00 do 15:00 Gostyń: ul. Willowa nr 3A do 45, Ośrodek Kultury HUTNIK, Ślusarstwo SZYMANOWSKI, Zakład Krawiecki WOJCIECHOWSKA; ul. Władysława Łokietka nr 42, 43, działka nr 1984/11 garaże.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Borek Wielkopolski: Głoginin nr 3, 20 do 23, 28 do 34.

7.05 od godz. 9:00 do 16:00

gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12A, 22).

9.05 od godz. 8:00 do 20:00 gm. Poniec: Włostki - cała miejscowość.

9.05 od godz. 8:30 do 15:30 powiat kościański gm. Kościan: Widziszewo ul Dworcowa nr 3, działka nr 127/3, SH TRANSFER.

6.05 od godz. 11:00 do 16:00 gm. Kościan: Szczodrowo nr 1B do 3, nr 14 do 17B, działka nr 156/9, Sala Wiejska, Usługi Transportowe i Spedycja WIATTRANS.

7.05 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Krzywiń: Żelazno działki nr 170/5, 170/6.

7.05 od godz. 8:00 do 10:30 gm. Krzywiń: Stary Dębiec Os. Dębowe nr 2 do 8.

7.05 od godz. 11:00 do 15:00 gm. Czempiń: Betkowo nr 22, działka nr 34/1; ul. Brzozowa działka nr 88/1, 88/12.

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Kościan: Pianowo ul. Czempińska działki nr 273/14 do 25, 273/29 do 32; ul. Okrężna nr 36, działka nr 273/27.

9.05 od godz. 9:00 do 15:00 Czempiń ulica Wiatrakowa 12, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 27, DZ.22/5

15.05 od godz. 6:30 do 8:30 Czempiń ulice Słowackiego Juliusza 35, Polna 32, Prusa Bolesława 1, 2, 3, Stare Tarnowo 12, 13, 14, 17, 18, 19/A, 15, 16

17.05 od godz. 6:30 do 8:30

Czempiń ulice Kasztanowa 1, Parkowa 1B, 2, 1, Borówko Stare 17, 2, 20, 20A, 1, Stare Borówko 17, 19, 2, 20, 4, 6, 1

21.05 od godz. 6:30 do 8:30

powiat kępiński Miejscowość: Mały Buczek 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 28, działka 29, 58/5, 97, 104/6.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość: Lipka ul. Leśna 1, 2, 2A, 3, 4, 4B, 6, 8, 9, 11, działka numer 385.

7.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat obornicki Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

8.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

9.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, "Zagroda na Zadupiu"

13.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 70, 72, 72C, 72D, 73, 74, 75A, działki nr 269, 272/10, 272/15,

14.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Złotniki działki nr 283/11, 283/12, 283/13, 1191, 1192, 1193, 1194

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość: Wersk od numeru 1 do 44.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00 Sulęcinek ulice Główna 37, 2B, 33, DZ.361/10, 40, 42, 39, 43, 43a, 45, 46C, 53, DZ.368/4, 10, 49, 50, 53B, 2B, DZ.361/10, , Lipowa 2, 2B, 3, 3a, DZ. 258/5, DZ.361/10, 39, 41, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 33, 37, 4, 43, 8, DZ.368/3, DZ.368/33, Zacisze 14, 16A, 18, 18A, 18C, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 2B, 30, 5, 7, 9, DZ. 264/4, DZ. 360/7, DZ.360/1, DZ.361/10, 11, 11A, 13A, 13B, 15, 15C, 17A, 24, 24A, 26, 26A, 3, 6, DZ.355/, 13, Szkolna 1, 10, 11, 11A, 12, 14, 2, 2A, 4, 6, 7, 8, 9, Azaliowa 14, 2, 16, 31, Poprzeczna 11, 12, 13, 13/1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 5

9.05 od godz. 9:00 do 10:00

Miejscowość: Osowiec 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22.

10.05 od godz. 7:30 do 14:00 Miejscowość Kujan 28, 29. Miejscowość Wersk 1A (Leśniczówka).

10.05 od godz. 8:00 do 15:00

Sulęcinek ulice Główna , , Lipowa , Zacisze , Szkolna , Azaliowa , Poprzeczna , Promienna , Wiosenna

10.05 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo ul. Zapłocie cała, ul. Chojnicka cała, ul. Romana Dmowskiego cała, ul. Leśna 3, 6, ul. Łagiewnicka 2, 3, 4, 5, 7, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Kościelna 19, 30C, 32, 34, 36, ul. Biedruszczana 2, działki nr 633/2,

13.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

13.05 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

14.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

15.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

16.05 od godz. 9:00 do 17:00 Miejscowość Kujan 24, 25, 26, 27.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

14.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

17.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 6 do nr 11, 27, 28, działka nr 125/1 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 6 do nr 11, 27, 28, działka nr 125/1

7.05 od godz. 8:00 do 9:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 6 do nr 11, 27, 28, działka nr 125/1 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 6 do nr 11, 27, 28, działka nr 125/1

7.05 od godz. 16:00 do 17:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Kolejowa 1A, 3A, 7A, 9, 15, działki nr 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 459/6,

7.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Sieraków, miejscowość Bucharzewo od nr 1 do nr 12, Gmina Sieraków, miejscowość Pławińska 1, Gmina Sieraków, miejscowość Borowy Młyn 1, 2,

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Plażowa, Buczyna, Orla, Sowia, Jaskółcza, Łabędzia, Żurawia, Słowicza, Kukułcza, Bociania, Słowicza, Wjazdowa, Poznańska 10, 11, 18, 25, 27, 28, 30, 31, 51, 52, 62, działki nr 12/3, 200/45, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2000/4, 2000/5, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2000/21, 2000/23, 2000/24, 2000/25, 2000/26, 2000/28, 2000/29, 2000/30, 2000/31, 2000/32, 2000/33, 2000/34, 2000/35, 2001, 2001/3, 2001/6, 2001/10, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 2001/17, 2001/18, 2001/19, 2011/22, 2011/24, 2001/27, 2001/37, 2001/38, 2001/41, 2001/45, 2001/46, 2001/55, 2001/56, 2001/57, 2001/58, 2001/59, 2001/60, 2001/61, 2001/62, 2001/63, 2001/64, 2001/66, 2001/67, 2001/68, 2001/69, 2001/70, 2001/71, 2001/73, 2001/78, 2001/79, 2001/88, 2001/93, 2001/94, 2001/95, 2001/97, 2001/107, 2001/117, 2001/120, 2001/122, 2001/128, 2001/131, 2001/133, 2001/135, 2001/136, 2001/140, 2001/149, 2001/150, 2001/154, 2001/155, 2001/156, 2001/159, 2001/160, 2001/161, 2001/162, 2001/163, 2001/165, 2001/166, 2001/167, 2001/168, 2001/169, 2001/170, 2001/171, 2001/175, 2001/180, 2001/181, 2001/182, 2001/183, 2001/187, 2001/188, 2001/189, 2001/190, 2001/192, 2001/193, 2001/194, 2001/198, 2001/200, 2001/201, 2001/203, 2001/206, 2001/207, 2001/209, 2001/210, 2001/223, 2001/211, 2001/212, 2001/213, 2001/214, 2001/216, 2001/217, 2001/221, 2001/225, 2001/228, 2001/232, 2001/233, 2001/235, 2001/236, 2001/239, 2001/242, Cukiernia Cukruś, Bank Spółdzielczy Duszniki, Ośrodek Wypoczynkowy Wyborowa, Obiekt Konferencyjno-Wypoczynkowy ENEA SA, Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, Firma Handlowo-Usługowa Ceglarek Witold Hurt Detal, pływalnia, przepompownia ścieków teren OWiR, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Puszczyk, Restauracja 100 Jezior, oświetlenie plaży, miejscowość Grobia 12, 30, 31, 61J, 61M, 61R, 62, 105, 112, 114, 132, 133, 133A, 142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, działki nr 17/34, 17/36, 17/43, 17/45, 17/48, 17/49, 18/3, 18/5, 18/6, 18/8, 18/9, 18/10, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/19, 18/20, 18/21, 18/25, 105, 381/1, 381/2, 381/4, 381/5, 386/11, 386/12, 386/16, 386/20, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 387/11, 390

9.05 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Wroniecka od nr 10 do nr 25, ul. Stadnina 7, 8, 11, 13, 14, ul. Towarowa cała, ujeżdżalnia, powozownia, stajnie, szorownia, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ul. Dworcowa wagony wszystkie, Przedsiębiorstwo rolniczo-hodowlane Gałopol Sp. z o.o., hipodrom, technikum rybackie, Wodociągi Hydrofornia przy ul. Władysława Sikorskiego, stacja uzdatniania wody,

9.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Sieraków miejscowość Bucharzewo 12, 16, 19, 20, 29, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 75, 76, 143 działki nr 137/1, 137/2, 143, 150/1, 154/1, 157/5, 195/1, 195/2, 195/3, 195/5, 195/6, 195/11, 195/12, 195/13, 195/16, 195/18, 195/19, 195/20, Chata Zbójców, Gmina Wronki miejscowość Chojno-Błota Małe 1

10.05 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Rozbitek 14, 19,19A, 20, , Betoniarnia przy ul. Parkowej USBUD Marian S., ferma , działka nr 16, 18/61, 18/62, 20/11, 20/14, Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Parkowa 3A,

16.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 13B 13C, 15, ul. Gumna 6, 7B, sklep DINO przy ul. Gumnej, Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w Kwilczu,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 15:30 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

22.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat wrzesiński Kawęczyn 2, 3, 5, 6, 6A, 6B

8.05 od godz. 8:30 do 12:00 Kokoszki 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, DZ. 11/1, Nekla ulica Wiosny Ludów 3, 64, 66

8.05 od godz. 8:30 do 12:30 powiat krotoszyński Kobylin ul. Krotoszyńska nr 84, 86, PKP - oświetlenie przejazdu kolejowego; ul. Poziomkowa działka nr 2135/1, 2135/13; ul. Rzemiechowska nr 9, 11, 13.

8.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Wągrowiec ul. Taszarowo, ul. Wierzbowa, ul. Skrajna, ul. Taszarowska, ul. Skośna, ul. Daleka, ul. Główna Osiedla.

8.05 od godz. 9:00 do 10:00

Potrzanowo ul. Rzeczna dz. 553/19, dz. 553/18, dz. 553/12, dz. 553/11, dz. 553/10, dz. 553/7, dz. 553/8, dz. 553/9, dz. 553/17

10.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat śremski Mechlin ulice 13, DZ.277, Dąbrowska 12, 13, 20, 35, 41, DZ.277, Nowe Osiedle 1, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 5, 7, 8, 9, DZ.277, DZ.279/1, DZ.279/2, DZ.303, Szkolna 13, 34, 36, DZ.277

14.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Wieleń ul. Aleja Zamkowa 5, 6, 7.

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS.

25.05 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

