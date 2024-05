Wielkie Grillowanie UAM w 2024 w Poznaniu. Kto wystąpi na Morasku 6 i 7 czerwca? Zobacz listę artystów i ceny biletów

Kto wystąpi na Wielkim Grillowaniu UAM 2024?

Podczas imprezy zagrają również zwycięzcy" Bitwy Kapel": Budynek C i Wielkie Ilości Piorunów Na Raz oraz zwycięzcy "Rap Sceny": Michael Haze i NATURA 2000.

Wielkie Grillowanie UAM to projekt Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas koncertów na żywo na terenie Moraska wystąpią zarówno gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak i mniej rozpoznawalni artyści.

Znamy zastępstwo za Darię Zawiałow. Sprawdź, kto dołączy do juwenaliowego lineupu

- Przede wszystkim, w tym roku strefę grilli otworzymy o 18:00, a strefę masową godzinę później. Line-up zostanie rozpisany do północy. Zależy nam na tym, żeby tegoroczna edycja była piknikowa, sielankowa. Ponadto, tym razem wydarzenie odbędzie się w czwartek i piątek. W ubiegłym roku WG miało miejsce w środę i czwartek – tłumaczy.

Dodatkowe atrakcje podczas Wielkiego Grillowania UAM 2024 w Poznaniu

W czasie wydarzenia można wspólnie ze znajomymi przygotować grilla. Jest to jedyna taka okazja w roku - na co dzień nie jest to dozwolone na terenie kampusu.

Oprócz grillowania, przygotowano także inne atrakcje.