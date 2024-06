Słowny kurator z Poznania? Igor Bykowski twierdzi, że w 100 dni zrealizował kluczowe plany. Teraz czekamy na wizytatora ds. równości

Obietnice na pierwsze 100 dni. Jakie udało się zrealizować?

W marcu podczas pierwszej rozmowy z dopiero co powołanym kuratorem, dowiedzieliśmy się jakie dr Igor Bykowski miał plany na pierwsze sto dni urzędowania. Wtedy powiedział o chęci powołania zespołu do spraw mediacji, rzecznika praw ucznia przy kuratorium, wizytatora do spraw równości, częstsze uczestniczenie w naradach z dyrektorami, zorganizowanie hakatonu oświatowego czy wprowadzenie zmian dotyczących rejonów wizytacyjnych. Dziś, po 100 dniach, kurator opowiedział co udało mu się zrealizować.